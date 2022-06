Mourinho, Milan, Chiellini e Nadal: le ultimissime

Mourinho torna sulla vittoria della Conference. Ufficiale il passaggio del Milan a RedBird. Chiellini pronto per la MLS. Nadal preoccupato per il futuro

ROMA - "Per qualche Einstein la nostra stagione è stata brutta, ma per me, che sono molto esigente con me stesso, dico che è stata semplicemente fantastica, perché non avevamo la capacità di fare di più" lo ha detto il tecnico della Roma Josè Mourinho: "E' un traguardo speciale, ma in generale tutti i miei successi europei li metto sullo stesso piano a prescindere dalla competizione. Non ci si aspettava una vittoria in Europa con il Porto e con l'Inter, ancor meno con la Roma". Adesso è ufficiale: comincia al Milan l'era RedBird. Il passaggio alla nuova proprietà avverrà nel corso dell'estate, con il closing previsto entro settembre 2022". RedBird rileverà la società rossonera per 1,2 miliardi di euro. Dopo 18 anni alla Juventus, il capitano della nazionale azzurra Giorgio Chiellini, 37 anni, continuerà la sua carriera nella Mls americana. "Se non riusciamo a trovare una soluzione, diventerà super difficile". Dopo la vittoria su Novak Djokovic ottenuta la notte scorsa dopo quattro ore di battaglia e l'accesso all'ennesima semifinale del 'suo' Roland Garros, Rafael Nadal non nasconde di essere molto preoccupato per il dolore cronico di cui soffre al piede sinistro. Ascolta le news della mattina