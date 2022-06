Italia, Sarri, Parigi e Andreazzoli: le ultimissime

L'Argentina batte l'Italia. Sarri rinnova fino al 2025. Il Governo francese chiede scusa agli inglesi. Andreazzoli lascia l'Empoli

ROMA - Ancora una delusione per l'Italia di Mancini sconfitta con un pesante 3-0 a Wembley dall'Argentina nella 'Finalissima' la sqquadra di Scaloni si aggiudica il trofeo tra i campioni del Sudamerica e i campioni d'Europa. Un passo importante verso alla qualificazione ai Mondiali per l'Ucraina del calcio. Questa sera a Glasgow la nazionale gialloblù ha battuto la Scozia 3-1 (1-0) nella semifinale dei playoff per gli ultimi posti alla rassegna iridata in Qatar al via a novembre. Manca solo l'ufficialità ma il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2025. Un passo importante per la società biancocelste perché vuol dire che il tecnico ha ricevuto le garanzie di mercato che aveva chiesto. “Chiediamo scusa ai tifosi inglesi". E' la prima volta che un segnale del genere arriva dal governo francese, dal caos della sicurezza prima della finale di Champions League a Parigi, e a pronunciare queste parole è il ministro dell'interno, Gérald Darmanin, in audizione al Senato francese. Aurelio Andreazzoli non sarà alla guida dell'Empoli nella prossima stagione di Serie A. Lo ha ufficializzato il club toscano con una nota in cui si legge anche. Ascolta le news del pomeriggio