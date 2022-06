Lazio, Mancini, Roland Garros e rugby: le ultimissime

Sarri ha firmato fino al 2025. Mancini: “Sarà dura ricostruire”. Primo norvegese in semifinale in un Grande Slam. Accordo All Blacks-Silver Lake

ROMA - Il rapporto tra Maurizio Sarri e la Lazio prosegue. Il tecnico toscano - secondo quanto apprende l'Ansa in ambienti della società biancoceleste - ha firmato il prolungamento del contratto fino al 2025. Un accordo quello tra la Lazio e Maurizio Sarri perfezionato negli ultimi giorni e a breve dovrebbe arrivare l'ufficialità per un ingaggio da 3,5 milioni l'anno. Ringrazia i suoi giocatori per questi quattro anni, ma Roberto Mancini ammette che la ricostruzione dell'Italia, dopo la sconfitta contro l'Argentina ma soprattutto la mancata qualificazione al mondiale in Quatar, "sarà più difficile rispetto al 2018". "Ho ancora grande entusiasmo, perché mi piace molto allenare - le parole di Mancini pochi minuti dopo la sconfitta nella finale della Finalissima contro l'Albiceleste -. Ma dobbiamo tutti sapere che ci attendono altre serate come questa, perché non sarà facile allestire una squadra competitiva, in grado di darci subito gioie e soddisfazioni”. Il tennista numero 8 al mondo, Casper Ruud, è diventato il primo norvegese a qualificarsi per le semifinali in un Grande Slam battendo il giovane talento danese Holger Rune 6-1, 4-6, 7-6 (7/2), 6-3 in un quarto di finale tutto scandinavo al Roland-Garros. La Federazione di rugby della Nuova Zelanda (NZR) ha approvato un accordo da 200 milioni di dollari neozelandesi (122 milioni di euro) con il fondo di investimento californiano Silver Lake, ponendo fine a una battaglia di due anni per i diritti commerciali dei famosi All Blacks.