Sarri, Juventus, Salernitana e Roland Garros: le ultimissime

Sarri-Lazio, c'è la firma. Frenata per Di Maria alla Juve. Sabatini lascia la Salernitana. La Trevisan eliminata a Parigi

ROMA - Mancava solamente l'ufficialità, che adesso è arrivata. Maurizio Sarri ha rinnovato il proprio contratto con la Lazio fino al 2025. La notizia del prolungamento contrattuale del tecnico toscano è stata comunicata dal club biancoceleste attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web. Frenata Di Maria. Il Fideo è un po’ più lontano dalla Juve. Non arrivano segnali confortanti da Londra, teatro della Finalissima tra Italia e Inghilterra ma anche della missione della dirigenza bianconera per il campione argentino. Nonostante l'incredibile permanenza in Serie A terremoto all'interno della Salernitana che divorzia dal direttore sportivo Walter Sabatini, tra i principali artefici del miracolo salvezza costruito anche grazie alle sue operazioni nel mercato di gennaio. E senza Sabatini ora potrebbe venire meno anche la conferma del tecnico Davide Nicola. Si ferma in semifinale il cammino di Martina Trevisan al Roland Garros. L'azzurra, per la prima volta tra le prime quattro di un torneo dello Slam, è stata sconfitta in due set dalla statunitense Cori 'Coco' Gauff, col punteggio di 6-3, 6-1. In finale la 19enne n.23 al mondo affronterà la n.1, la polacca Iga Swiatek. Ascolta le news del pomeriggio