Osimhen, Roma, Morata e Roland Garros: le ultimissime

Il Bayern Monaco punta Osimhen. La Roma sogna Paredes. Futuro incerto per Morata. Ruud in semifinale a Parigi

ROMA - Il Bayern Monaco ha chiesto al Napoli informazioni su Victor Osimhen. Il club azzurro valuta il giocatore 110 milioni di euro se i tedeschi sono intenzionati ad acquistarlo sarà questa la cifra di opartenza. Si chiama Leandro Paredes il sogno della Roma. L’argentino potrebbe finire sul mercato a Parigi non è il solo argentino con la valigia e accetterebbe di buon grado tornare alla Roma, dove arrivò giovanissimo nel 2014. "Futuro? Non dipende da me, non posso farci niente. Devo restare concentrato e continuare a lavorare per la Nazionale, poi si vedrà. Mia moglie e i miei figli mi seguono ovunque io debba andare. Ho molte opzioni. Non dipende da me. Posso solo lavorare molto duramente e vedere cosa succede". Lo ha dichiarato Alvaro Morata in conferenza stampa dopo la partita di Nations League tra Spagna e Portogallo. Nell'ultimo match della giornata, ieri in tarda serata al Roland Garros, il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 8, ha sconfitto il danese Holger Vitus Nodskov Rune con il punteggio di 6-1 4-6 7-6(2) 6-3. Ruud raggiunge in semifinale il croato Marin Cilic, che ieri dopo una dura battaglia ha eliminato il numero 7, il russo Andrey Rublev.