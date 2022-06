Italia, Roma, Uefa e basket: le ultimissime

Vigilia di Nations League per Mancini. La Roma punta Celik. A luglio udienze della Corte di giustizia sulla vicenda Superlega-Uefa. Presentato Pozzecco

ROMA - "I forfait di Zaccagni e Lazzari hanno sorpreso anche me, mi sembrava stessero bene ma loro mi hanno detto ieri di avere problemi e li abbiamo mandati a casa". Il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del delicato match con la Germania, valido per la prima giornata del gruppo 3 di Nations League A. Così sul suo statyo dpanimo: “Sento la fidcuia e non ho mai avuto questo tipo di problema. Nel calcio però quando vinci tutti sono con te, quando perdi quasi tutti contro. È così". La Roma ha scelto il terzino destro per la prossima stagione, non un vice Karsdorp ma una vera e propria alternativa all'olandese da utilizzare tra le tante partite di campionato e coppe. Si tratta di Mehmet Zeki Celik, terzino venticinquenne di proprità del Lille. La Corte di giustizia dell'Unione europea esaminerà l'11 e il 12 luglio la controversia tra l'Uefa ei promotori della Superlega. Un lungo abbraccio tra il presidente della Fip Gianni Petrucci e Gianmarco Pozzecco anticipa la conferenza stampa di presentazione del neo ct azzurro. Ascolta le news della mattina