Mkhitaryan, Mourinho, Salernitana e Zverev: le ultimissime

Mkhitaryan ha scelto l'Inter. Mourinho: "Spero Oliveira resti". Biennal per Nicola. Brutto infortunio per Zverev

ROMA - È finita l'avventura di Henrikh Mkhitaryan alla Roma. Il centrocampista armeno ha infatti accettato l'offerta da 4,5 milioni di euro netti a stagione per due anni dell'Inter. "Mi sento come agli inizi della mia carriera, e ancora giovane. Quindi mi dovrete sopportare ancora per qualche anno". Lo ha detto Joseé Mourinho parlando alla facoltà di Scienze Motorie dell'università di Lisbona, in cui si laureò nel 1987. Con una nota, la Salernitana ha annunciato il prolungamento di contratto con l'allenatore Davide Nicola, vero artefice del miracolo salvezza e del suo staff composto da Manuele Cacicia, Simone Barone, Federico Barni e Gabriele Stoppino. Bruttissimo infortunio per Alexander Zverev, che è stato costretto ad abbandonare la semifinale del Roland Garros contro Rafa Nadal per un'impressionante distorsione alla caviglia destra. Ascolta le news del pomeriggio