Italia, Dybala, Gattuso e Roland Garros: le ultimissime

L'Italia sfida la Germania. Sirene inglesi per Dybala. Gattuso pronto per il Valencia. Ruud vola in finale a Parigi

ROMA - Esordio per l'Italia di Mancini in Nations League questa sera contro la Germania. Le probabili formazioni. Per Paulo Dybala è giunta l'ora di fare le valigie. L'argentino si libera e parametro zero, pertanto sarebbero diversi i top club europei che avrebbero puntato i riflettori su di lui. In primis l'Inter, con Marotta che vorrebbe portarlo alla corte di Simone Inzaghi. Ssecondo il Daily Express, però Arsenal e Tottenham sarebbero pronte a darsi battaglia per accaparrarsi le prestazioni dell'argentino. L’ambiente non è sereno, la piazza non è per nulla tranquilla, ma Rino Gattuso ha vissuto situazioni decisamente più spinose durante la sua carriera da allenatore. Il suo arrivo al Valencia è stato molto criticato perchè sarebbe legato al suo agente Mendes. Gattuso, che sarà ufficializzato probabilmente in giornata, ha firmato un biennale da 3 milioni a stagione ed è l’11° allenatore dell’era Lim. Casper Ruud, n.8 del ranking Atp, è diventato il primo tennista norvegese a raggiungere la finale di un torneo del Grande Slam battendo in semifinale a Parigi il croato Marin Cilic per 3-6, 6-4, 6-2, 6-2. in finale Ruud sfiderà lo spagnolo Rafa Nadal, già vincitore 13 volte al Roland Garros.