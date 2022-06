Mbappé, Benzema, Barcellona e Zverev: le ultimissime

Macron: "Intervenuto per trattenere Mbappè". Benzema rinuncia all'appello nel sextape. Lo United vuole De Jong. Più grave l'infortunio di Zverev

ROMA - Emmanuel Macron ha confermato di aver "telefonato" a Kylian Mbappé prima che l'attaccante del PSG annunciasse il suo rifiuto di trasferirsi al Real Madrid, e di avergli "consigliato di rimanere in Francia". Karim Benzema rinuncia all'appello sul caso sextape. L'attaccante francese del Real, fresco vincitore della Liga e della Champions, favorito per il prossimo Pallone d'oro, ha annunciato che non si presenterà al processo davanti alla Corte d'Appello di Versailles in programma il 30 giugno e il primo luglio. Frankie De Jong sempre più vicino al Manchester United. Secondo il sito del quotidiano catalano "Sport", il Barcellona e il club dell'Old Trafford sono a un passo dal chiudere l'accordo per una cifra vicina agli 80 milioni di euro, una somma molto importante per le casse degli azulgrana. "Sembra un infortunio molto grave, ma i medici stanno ancora facendo dei controlli". Alexander Zverev affida a un video postato sui social un aggiornamento sulle sue condizioni dopo la storta alla caviglia destra che lo ha costretto al ritiro nella semifinale del Roland Garros contro Rafa Nadal. Ascolta le news della mattina