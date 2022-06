Italia, Inghilterra. Lega e Tevez: le ultimissime

L'Italia pareggia con la Germania. L'Ungheria batte l'Inghilterra. Polemiche per i giocatori che hanno lasciato il ritiro azzurro. Tevezi dice addio al calcio

L'Italia di Roberto Mancini fa 1-1 all'esordio in Nations League nel gruppo 3 contro la Germania. Azzurri molto determinati che al 25' della ripresa dopo aver più volte sfiorato il vantaggio trovano il gol con Pellegrini servito dal neo entrato Gnonto al suo esordio con la maglia azzurra. Non passano 3' che Kimmich trova la rete del definitivo pareggio. Nello stesso gruppo dell'Italia l'Ungheria batte Inghilterra 1-0. Prosegue il botta e risposta sulla vicenda dei giocatori che in questi giorni hanno lasciato il ritiro della nazionale di calcio ed in particolare Zaccagni e Lazzari per cui la Lazio aveva dovuto diramare un comunicato sulle condizioni di salute. Intervengono fonti della Lega con una dichiarazione all'ANSA in cui "si esprime stupore per l'ennesimo tentativo da parte della FIGC di screditare, e di conseguenza danneggiare, i club di Serie A in un momento in cui, riprendendo le parole che lo stesso presidente Gravina ha pronunciato oggi, si dovrebbe essere uniti". A un anno dal suo addio al Boca Juniors, Carlitos Tevez ne annuncia un altro, quello al calcio giocato. Ha infatti deciso di ritirarsi, nonostante a 38 anni abbia ricevuto ancora offerte "sia dagli Usa che qui in Argentina".