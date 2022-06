De Ligt, Chiellini, Bale e Moto Gp: le ultimissime

De Ligt: "Tratto il rinnovo". le lacrime di Chiellini. Futuro incerto per Bale. Quartararo vince in Catalogna

ROMA - Il difensore della Juventus Matthijs de Ligt ai microfoni dell'olandese Nos si è espresso senza mezzi termini sul suo futuro in bianconero e sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2024: "Stiamo trattando, quando sarà il momento deciderò". "Con Buffon, Bonucci e Barzagli si è fatta la storia della Juve". Parola di Giorgio Chiellini, una sentenza pronunciata con la voce rotta dalla commozione nell'intervista realizzata ai canali ufficiali del club bianconero. L'addio al Real pochi giorni fa con una lettera di ringraziamento e gratitudine, ora la corsa per volare ai prossimi mondiali e un futuro tutto da scrivere. Gareth Bale, 32 anni, non ha ancora svelato cosa farà da grande. Il francese Fabio Quartararo, su Yamaha, ha vinto il Gp della Catalogna, nona prova del mondiale MotoGp. Il leader del mondiale ha preceduto le Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco.