Roma, Donnarumma, Nadal e Quartararo: le ultimissime

ROMA - Primo colpo della Roma che ha trovato l'accordo per portare Nemanja Matic nella Capitale. Il serbo dopo le visite mediche firmerà un contratto di un anno con l'opzione di prolungarlo anche per la stagione successiva. Dubbio Donnarumma per il ct Roberto Mancini in vista della sfida di Nations League in programma martedì (7 giugno) contro l'Ungheria allo stadio 'Dino Manuzzi di Cesena, valida per la seconda giornata della Lega A (Gruppo 3). La Federcalcio fa sapere infatti che il portiere azzurro del Paris Saint-Germain nel corso della gara pareggiata a Bologna contro la Germania "ha subito una lussazione del quinto dito della mano sinistra, immediatamente ridotta sul campo. Gli accertamenti clinici ai quali il portiere della Nazionale si è sottoposto questa mattina hanno escluso ulteriori complicazioni. Le condizioni di Donnarumma - conclude la Figc - saranno monitorate nelle prossime ore". "Non so cosa accadrà in futuro ma io continuerò a provarci e a lottare finché ne avrò le forze": un emozionato Rafael Nadal si prende l'applauso del Philippe Chatrier durante la premiazione del Roland Garros, vinto dallo spagnolo per la 14/a volta in carriera. Ha vinto dominando la gara dal primo all'ultimo giro, Fabio Quartararo, ma la sorte che si è accanita sui rivali, specie italiani, ha reso il Gp di Catalogna un trionfo al di là di ogni aspettativa per il leader del mondiale. Ascolta le news del pomeriggio