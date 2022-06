Matic, Pogba, Lotito e stadi: le ultimissime

Roma ad un passo da Matic. Accordo vicino Pogba-Juventus. Le promesse di Lotito. Fontana annuncia: "A Sesto sono pronti se Milan e Inter decidono"

ROMA - La Roma non perde tempo e dopo aver detto addio a MKhitaryan, che si accaserà all'Inter, Tiago Pinto ha trovato subito il suo sostituto per esperienza e qualità: Nemanja Matic, 33enne serbo svincolato dal Manchester United. Pogba-Juve, ci siamo. Il traguardo è lì, pronto ad essere tagliato: Paul è vicinissimo, come mai è accaduto in questi anni, al ritorno a Torino, in quella che è rimasta la sua seconda casa anche dopo l’addio del 2016 per fare ritorno al Manchester United: per lui è prponto un contratto da 7,5-8 milioni più bonus per tre anni. “La Lazio ha il centro sportivo più grande e più moderno d’Italia, una invidiabile situazione economico-patrimoniale ed è la squadra che in questi anni ha vinto il maggior numero di trofei, dopo la Juventus. Per certi versi, la contestazione è un mistero”. Così Claudio Lotito in un'intervista al Foglio: "Lo scudetto? Abbiamo vinto tutto il resto. Manca solo quello. Non è solo un sogno, ma l’obiettivo. Ci stiamo lavorando”. Per il nuovo stadio "se Milan o Inter decidessero" il sindaco di Sesto San Giovanni "potrebbe dare il via libera quasi immediatamente e credo che per i fondi che devono investire sia una notizia non di poco conto rispetto ai dialoghi e a tutte quelle cose che comportano mesi se non anni di rinvii": lo ha detto il presidente lombardo Attilio Fontana che in mattinata ha incontrato il sindaco di Sesto Roberto Di Stefano per discutere, tra le altre cose, anche del nuovo stadio di Milan e Inter che potrebbe nascere nella cittadina alle porte di Milano. Ascolta le news della mattina