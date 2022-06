Italia, Inter, Figc e Nadal: le ultimissime

Italia-Ungheria in Nations. Inter in ansia per Skriniar. Al via il nuovo corso di allenatori con Lulic e Parolo. Nadal: "Vado avanti"

ROMA - Questa sera alle 20.45 al Manuzzi di Cesena l'Italia di Mancini sfida l'Ungheria, seconda giornata di Nations League "Farò certamente Un po' di cambi - annuncia il ct azzurro Mancini - . Non credo tutti, ma molti". Le probabili formazioni. Notte da incubo per Milan Skriniar quella della partita contro il Kazakistan, seconda giornata del gruppo 3 della Lega C di Nations League, iniziata con la fascia da capitano al braccio, ma interrotta dopo meno di 45 minuti e terminata in panchina con gli occhi pieni di lacrime per un brutto inofrtunio da valutare. Partito a Coverciano il nuovo corso per 'Allenatore UEFA A', fra i partecipanti figurano gli ex giocatori di Juventus e Lazio Simone Padoin, Marco Parolo e Senad Lulic. "Se il piede sta bene mi piace continuare. Una vittoria o una sconfitta non cambiano il mio modo di vedere il futuro": così Rafael Nadal ai microfoni di Sky Sport 24 il giorno dopo la vittoria del 14/o Roland Garros.