Napoli, Roma, Salah e Barcellona: le ultimissime

ROMA - Il Napoli ha scelto il suo quarto difensore, si chiama Leo Skiri Østigard, ha 22 anni, è norvegese, di proprietà del Brighton, e potrebbe tornare subito in Italia dopo l'esperienza di sei mesi in prestito al Genoa. "Rimarrò al Paris Saint-Germain la prossima stagione". Dopo Mauro Icardi e Danilo Pereira, un terzo giocatore fra quelli presenti nella presunta e discussa lunga lista dei partenti stilata dal club parigino ha annunciato l’intenzione di voler continuare la propria esperienza sotto la Torre Eiffel. Si tratta del centrocampista argentino Leandro Paredes accostato in questi giorni alla Roma. Mohamed Salah, in un futuro non troppo lontano, dovrebbe indossare la maglia del Barcellona. Ne è sicuro il Mirror, che parla di attesa in casa blaugrana per ingaggiare l'attaccante che si svincolerà dal Livepool a parametro zero nell'estate 2023. Intanto il Barcellona prima di comprare sarà costretto a vendere: questioni di fair-play. Ascolta le news della mattina