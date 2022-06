Mancini, Serie A, Bastoni, e Zverev: le ultimissime

Mancini: "L'Italia cresce". Il 24 giugno il nuovo calendario della Serie A. Bastoni: "All'Inter sto bene". Zverev operato alla caviglia

ROMA - La nuova Italia di Roberto Mancini è "una squadra giovane" e già solo per questo "crea entusiasmo". Di certo "può migliorare tanto, intanto ha già fatto vedere delle cose buone" e cioé "cercare di andare a prendere la palla molto alta, ha difeso e attaccato bene, negli spazi stretti". Così il ct ha parlato della vittoria della Nazionale contro l'Ungheria a Cesena, ora gli azzurri sono primi nel girone di Nations League. Andrà in scena il prossimo 24 giugno la presentazione del Calendario della Serie A 2022/2023. Il prossimo massimo campionato italiano inizierà il weekend del 13 e 14 agosto 2022 con il primo turno del girone di andata. "Ho due anni di contratto con l'Inter, quindi sono tranquillo. La società non mi ha comunicato nulla, quindi sono tranquillissimo. Penso alla nazionale, poi vado in vacanza e poi riprendo ad Appiano con l'Inter". Così Alessandro Bastoni ha risposto, a margine di Italia-Ungheria a una domanda sul suo futuro e sulle voci che lo vogliono in uscita dall'Inter. Alexander Zverev è stato operato con successo alla caviglia. Il numero tre al mondo si era infortunato durante la semifinale del Roland Garros contro campione Rafael Nadal.