Napoli, Livernai, atletica e Coppa Davis: le ultimissime

Koulibaly misterioso sul futuro. Liverani è sbarcato a Cagliari. Tamberi vuole vincere il Golden Gala. La Coppa Davis torna a Bologna

ROMA - "Non so quale sarà il mio futuro calcistico. Non voglio mentirvi, per cui vi dico che vedremo nei prossimi giorni". E' un Kalidou Koulibaly misterioso quello che, dal ritiro del Senegal per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa 2023, parla del futuro al Napoli. Il nuovo allenatore del Cagliari Fabio Liverani è sbarcato questa mattina all'aeroporto di Elmas. La firma del contratto arriverà tra oggi e domani. "Jacobs mi mancherà, il più dispiaciuto per la sua assenza è lui. Sarebbe stato fantastico replicare a Roma quanto fatto insieme a Tokyo, ma Marcell verrà lo stesso all'Olimpico per tifarci". E' quanto detto da Gianmarco Tamberi, oro olimpico nel salto in alto, alla vigilia del Golden Gala. La Coppa Davis Cup by Rakuten torna dopo 46 anni a Bologna e lo fa in grande stile, ospitando uno dei quattro gironi della fase finale. Ascolta le news della mattina