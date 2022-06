Inzaghi, Dybala, Kostic e Roma: le ultimissime

Inzaghi rinnova intanto Dybala si avvicina ai nerazzurri. Juventus interessata a Kostic. Il Bodo avverte la Roma

ROMA - Accordo raggiunto fra l'Inter e Simone Inzaghi per il rinnovo dell'allenatore col club nerazzurro. Il nuovo contratto è stato prolungato di un ulteriore anno, cioè fino al 2024, con un adeguamento. Si infiamma la trattativa tra l'Inter e Paulo Dybala. Nella sede del club nerazzurro - in Viale della Liberazione, a Milano - è terminato l'incontro tra il procuratore dell'argentino, Jorge Antun, accompagnato dagli intermediari De Vecchi e Petralito, e i vertici del club meneghino. Per Filip Kostic è conto alla rovescia, qualunque sia la sua decisione. Il direttore sportivo dell'Eintracht di Francoforte, Markus Krosche, alla Bild ha fatto sapere infatti che una decisione è imminente. Kostic è corteggiato dalla Juve, ma ancora non ha deciso se cambiare squadra o prolungare.