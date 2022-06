Roma, Monza, Mondiali e Dazn: le ultimissime

Il programma estivo della Roma. Galliani tenta il colpo Pinamonti. Domani la decisione sull'Ecuador. I nuovi prezzi di Dazn

ROMA - La Roma si radunerà a Trigoria lunedì 4 luglio, saranno presenti tutti i giocatori, con qualche Primavera aggregato ed esclusi i nazionali ancora impegnati nelle gare di Nations League e che quindi dovranno poi andare in vacanza: loro rientreranno la settimana successiva, in tempo per la partenza per il Portogallo. Prima le visite mediche di idoneità sportiva per giocatori, allenatore e staff tecnico: tutti in due giorni si sottoporranno ai test prima di cominciare i primi allenamenti atletici, ma subito col pallone come vuole il tecnico. Già organizzate diverse amichevoli, sia a Trigoria sia in Portogallo. L'ad del Monza Adriano Galliani è stato chiaro: la squadra vuole stare nella metà sinistra della classifica per questo farà un mercato importante. In questo contesto si inserisce la trattativa per Andrea Pinamonti. E' attesa per domani una decisione ufficiale della FIFA sulla posizione dell'Ecuador. La nazionale centroamericana si è qualificata al Mondiale di calcio in Qatar, ma è accusata di aver schierato il giocatore Byron Castillo falsificandone l'atto di nascita, perché sarebbe in realtà colombiano. L'Ecuador rischia una sanzione, fino all'esclusione. La possibilita' aveva suscitato nelle settimane scorse sui social italiani il tam tam sulla suggestione di un ripescaggio degli azzurri che Gravina aveva esplicitamente smentito. Dazn svela i nuovi prezzi per gli abbonamenti per la stagione 2022-2023. Dal prossimo 2 agosto, la piattaforma streaming che trasmette in particolare tutta la Serie A in esclusiva lancerà la sua nuova offerta, che prevede un abbonamento standard a 29,99 euro al mese (confermando l'offerta della scorsa stagione) ma la novità riguarda l'abbonamento Plus che costerà 39,99 euro al mese. Ascolta le news della mattina