Under 21, Napoli, Juventus e tennis: le ultimissime

Finisce 1-1 Svezia-Italia. Deulofeu ad un passo dal Napoli. Riparte la campagna abbonamenti della Juve. Novità per i prossimi Internazionali d'Italia

ROMA - Finisce 1-1 Svezia-Italia penultima partita del Girone F di qualificazione alla fase finale dell'Europeo Under 21 disputata sul terreno dello stadio stadio Olympia di Helsingborg (Svezia). Questo risultato dà all'Italia la certezza di andare agli spareggi. Martedì alle ore 17,30, allo stadio Cino e Lillo del Duca di Ascoli Piceno, la sfida contro l'Irlanda. Gerard Deulofeu più vicino al Napoli. L'agente dell'attaccante esterno dell'Udinese, Albert Botines, in un'intervista a footballnews24.it ha aperto al trasferimento nel club azzurro nella prossima stagione: "È un'ottima soluzione". Dopo due anni di sospensione per l'emergenza Covid, riparte la campagna abbonamenti della Juventus per l'intera stagione. L'aumento dei prezzi è di circa il 6% medio, una percentuale minore rispetto agli incrementi nelle stagioni pre-Covid. In occasione dell'ottantesima edizione, nel 2023 gli Internazionali d'Italia diventeranno ancora più grandi. Il circuito ATP ha infatti annunciato che quello di Roma sarà uno dei tre Masters 1000 - gli altri sono quelli di Madrid e di Shanghai, con Montreal e Cincinnati che raggiungeranno questo status dopo altri due anni - che vedrà allungare la sua durata da otto a 12 giorni. Ascolta le news del pomeriggio