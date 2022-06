Chiesa, Dybala, Psg e Pjanic: le ultimissime

Chiesa: "Il recupero procede". Marotta fiducioso sull'arrivo di Dybala. Campos è il nuovo ds del Psg. Pjanic è fuori dai piani del Barcellona

ROMA - "Fatto il primo passo completo per portare Dybala all'Inter? Stiamo lavorando al fine di allestire una squadra competitiva come merita l'Inter". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, intervenuto a margine di un evento a Milano. "Penso di essere pronto a inizio settembre, poi vediamo se riusciamo a fare qualcosina prima. Però per essere sicuri e non avere ricadute direi settembre". Lo ha detto l'esterno della Juventus Federico Chiesa a margine di un evento. Luis Campos è il nuovo responsabile dell'area tecnica e sportiva del Paris Saint-Germain. Il portoghese arriva dal Monaco ed è pronto a raccogliere l'eredità del brasiliano Leonardo. E' stato lo stesso club della capitale francese a ufficializzare il nuovo arrivo al Parco dei Principi, con un tweet. Miralem Pjanic non ha fretta: secondo il Mundo Deportivo il centrocampista bosniaco, in rientro dal prestito al Besiktas, si presenterà regolarmente il 4 luglio al raduno del Barcellona, nonostante sia ormai fuori dai piani del tecnico Xavi Hernandez.