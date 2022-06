Italia, Zidane, Juventus e Pirlo: le ultimissime

L'Italia sfida di nuovo l'Inghilterrra in Nations. Smentita la voce di Zidane al psg. Le amichevoli estive della Juve. Andrea Pirlo riparte dalla Turchia

ROMA - Domani a Wolverhampton il replay della finale degli Europei tra Inghilterra e Italia, valido per la terza giornata della Nations League. Gli Azzurri comandano con 4 punti, gli inglesi invece sono ultimi a 1 dopo aver perso con l'Ungheria e pareggiato con la Germania. Il ct inglese, Gareth Southgate, annuncia novità di formazione, ma più che al torneo in corso conferma di pensare al mondiale in Qatar. "Tutte queste voci che circolano sono infondate". Alain Migliaccio, storico consigliere di Zinedine Zidane, smentisce qualsiasi contatto con il Psg. La Juve sbarcherà oltre oceano a luglio per il Summer Tour: tre amichevoli negli Stati Uniti per preparare il campionato che comincerà a cavallo di Ferragosto. I bianconeri di Massimiliano Allegri giocheranno il 22, il 26 e il 30 luglio. Andrea Pirlo riparte dalla Turchia. Il Fatih Karagumruk, club turco di prima divisione, ha raggiunto un accordo con l'ex tecnico della Juventus, come riporta la stampa locale. Ascolta le news del pomeriggio