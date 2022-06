Italia, Francia, Roma e Jacobs: le ultimissime

Questa sera Inghilterra-Italia. Nations amara per ila Francia. La Roma su Mertens. Jacobs: “Bolt è il mio idolo”

ROMA - Dopo il pari con la Germania e la vittoria sull'Ungheria la rinnovata Nazionale di Mancini fa visita all'Inghilterra nella terza giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League. Le probabili formazioni. La Nations League resta amara per i campioni del mondo della Francia, che a Vienna hanno pareggiato 1-1 con l'Austria e restano ultimi nel gruppo A dopo tre partite. La Roma tratta con Dries Mertens. Mourinho sarebbe felice di avere un giocatore esperto, anche avanti con gli anni, per ogni ruolo. "Bolt ha tre ori olimpici nei 100 metri e io ancora uno? Il mio obiettivo è vincere a Parigi, poi per la terza Olimpiade vediamo... in mezzo ci sono altri due Mondiali che sono importantissimi". Lo ha detto Marcell Jacobs a margine della presentazione del suo libro, 'Flash', scritto con Andrea Buongiovanni e presentato al Circolo del Ministero degli Affari Esteri.