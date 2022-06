Psg, Real Madrid, Bulgaria e Berrettini: le ultimissime

Pochettino sarebbe stato esonerato. Gli spagnoli hanno preso Tchouameni. L'attaccante Nedelev è stato operato. Berrettini in finale a Stoccarda

ROMA - Mauricio Pochettino sa già che non saprà lui l'allenatore del Paris Saint Germain. Secondo "Rmc Sport", la dirigenza del club avrebbe già informato il 50enne tecnico argentino che, nonostante un contratto fino al 2023, non sarà confermato alla guida della squadra. Aurelien Tchouameni è un nuovo giocatore del Real Madrid. I blancos hanno ufficializzato l'accordo col Monaco per l'acquisto del 22enne centrocampista che ha firmato un contratto di sei anni e sarà presentato martedì prossimo alle 12. L'attaccante bulgaro, Todor Nedelev, rimasto vittima di un incidente stradale che ha coinvolto il bus della Nazionale in viaggio verso Tbilisi, in Georgia, è stato operato a seguito di una lesione cerebrale che ha richiesto un un intervento chirurgico. Matteo Berrettini è il primo finalista dell'Atp 250 di Stoccarda. Il romano, al rientro dopo due mesi per infortunio, ha battuto il tedesco Oscar Otte con il punteggio di 7-6, 7-6. Domani in finale Berrettini affronterà il vincitore della semifinale tra Andy Murray e Nick Kyrgios. Ascolta le news della mattina