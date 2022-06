Lotito, Juventus, Leclerc e Berrettini: le ultimissime

Lotito: "Vorrei più tifosi allo stadio". La Juve pensa a Davis Neres. Pole di Leclerc in Azerbaigian. Berrettini sfiderà Murray in finale a Stoccarda

ROMA - Claudio Lotito, presidente della Lazio, "vorrebbe più tifosi allo stadio", "non ha espresso graduatorie di merito" e ribadisce la convinzione che i sostenitori della Lazio non abbiano "nulla da imparare da quelli della Roma". Con una nota sul suo sito, la società biancoceleste interviene dopo le polemiche suscitate dalle dichiarazione rilasciate giovedi' sera da Lotito, sottolineando l'errata "interpretazione" di alcuni media. Il Benfica è vicino all'acquisto di Davis Neres, esterno dello Skakhtar Donetsk, ma l'affare non è ancora chiuso perché sul giocatore brasiliano si sarebbe inserita la Juventus, che avrebbe formalizzato una offerta di 10 milioni di euro. Charles Leclerc partirà in pole position nel gran premio dell'Azerbaigian, ottava prova del mondiale di formula uno in programma domani. Sarà tra Andy Murray e Matteo Berrettini la finale del Boss Open, torneo ATP 250 in corso a Stoccarda. Ascolta le notizie della sera