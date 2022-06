Mancini, Ungheria, Napoli e Lewandowski: le ultimissime

Mancini: "Contento ma poca cattiveria". L'Ungheria ferma la Germania. Spalletti in ansia per Olivera. Il Psg tenta Lewandowski

ROMA - Roberto Mancini si gode l'Italia al primo posto nel girone 3 di Nations League, dopo il bel pareggio dei ragazzi azzurri in casa dell'Inghilterra: “Abbiamo avuto occasioni clamorose più di loro, siamo stati bravi a fare una buona gara e non era semplice”. Dopo la vittoria sull'Inghilterra al debutto in Nations League, altra impresa casalinga dell'Ungheria di Marco Rossi, che ferma anche la Germania, impattando per 1-1 e conservando il secondo posto nel Gruppo 3 alle spalle dell'Italia di Mancini. Napoli in ansia per il neo acquisto Mathias Olivera prelevato 2 settimane fa per 15 milioni dal Getafe: il giocatore si è infortunato in nazionale ed ha riportato una brutta distorsione al ginocchio. Nonostante un accordo che sembrerebbe già perfezionato e solamente da definire nei dettagli, il passaggio di Robert Lewandowski al Barcellona potrebbe ancora tornare in discussione dopo l'indiscrezione pubblicata da L'Equipe di un possibile inserimento da parte del Psg, che con il nuovo uomo mercato Luis Campos, subentrato al silurato Leonardo, tenterà di convincere Bayern e giocatore. Impresa ardua, almeno per quanto riguarda il bomber polacco, tentato dall'azulgrana per più di un motivo.