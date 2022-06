Matic, Florenzi, Nunez e formula uno: le ultimissime

Matic sbarca a Roma per le visite mediche. Florenzi lascia il ritiro azzurro. Nunez passa al Liverpool. In Azerbaigian trionfo delle Red Bull

ROMA - Nemanja Matic sarà domani a Roma per le visite mediche e la firma del contratto. Il primo acquisto giallorosso arriva a parametro zero dal Manchester United ed al calciatore verrà sottoposto un contratto annuale con opzione sul secondo, legata al numero di presenze nella prossima stagione. Come anticipato dal ct Roberto Mancini nel post partita di Inghilterra-Italia, Alessandro Florenzi lascia il ritiro della Nazionale e non parteciperà quindi al match di martedì con la Germania, valido per la quarta giornata di Nations League. L'attaccante della nazionale uruguaiana Darwin Nunez lascerà il Benfica per passare al Liverpool in un affare da 100 milioni di euro, secondo quanto riportato oggi da diversi giornali sportivi portoghesi. Disastro Ferrari in Azerbaigian con Leclefrc e Sainz che si sono dovuti ritirare per guai tecnici, doppietta Red Bull con Verstappen primo e Perez secondo. Ascolta le news della mattina