Napoli, Sampdoria, Pirlo e Berrettini: le ultimissime

Zielinski: "Resto al Napoli". Due fondi vogliono la Sampdoria. Pirlo è il nuovo allenatore del Fatih Karagümrük. Berrettini trionfa a Stoccarda

ROMA - Piotr Zelinski non ha intenzione di lasciare il Napoli. È lo stesso giocatore polacco a farlo sapere, parlando in mixed zone, dopo l'impegno con la sua Nazionale contro l'Olanda, in cui ha anche segnato: "Non capisco da dove vengano questi rumors, non credo che la mia avventura al Napoli finisca qui. Ho un contratto importante con club, altri due anni, e a Napoli mi trovo bene, anche se da qualche parte leggo il contrario”. Accelerata nella cessione della Sampdoria. Ci sarebbero due fondi molto avanti nelle trattative, uno è statunitense con interessi già presenti nel mondo del calcio. Poco più di un anno dopo l’esonero dalla Juventus, Andrea Pirlo è pronto a far ripartire la propria carriera da allenatore. Avvicinato a tante squadre italiane ed estere nel corso della stagione appena conclusa, il campione del mondo 2006 ha scelto di ripartire dalla Turchia. È infatti ufficiale l’approdo di Pirlo sulla panchina del Fatih Karagümrük, club del massimo campionato turco. Matteo Berrettini batte in tre set Andy Murray e vince il torneo ATP 250 di Stoccarda, il sesto titolo in carriera per il tennista azzurro che ritorna alla grande nel palcoscenico europeo dopo l'operazione alla mano destra. Ascolta le news del pomeriggio