Ifab, Matic, Chiellini e Marcelo: le ultimissime

ROMA - L'International Board (Ifab) ha approvato in modo definitivo la regola delle cinque sostituzioni nel calcio, introdotta in via straordinaria durante la pandemia. Nemanja Matic è pronto a cominciare l'avventura alla Roma. Il centrocampista serbo questa mattina alle 10.15 è sbarcato all'aeroporto di Ciampino: insieme a lui la famiglia (la moglie Alezsandra e i tre figli) che lo seguirà in questa avventura in Serie A per una stagione con opzione per una seconda. Il giocatore firmerà un contratto annuale a 4,2 milioni netti, bonus compresi. "Giorgio Chiellini è uno di noi, fino al termine della stagione 2023, e per il nostro club è un'occasione unica. Ci sono poche calciatori al mondo con la sua esperienza e il suo palmares". L'annuncio è di John Thorrington, co-presidente e direttore generale del Los Angeles FC, una delle due squadre della metropoli californiana che giocano nella Mls nordamericana. Dopo 16 anni e 25 trofei conquistati, Marcelo ha salutato il Real Madrid. Il terzino brasiliano è stato festeggiato al Santiago Bernabeu, che ha ospitato oggi, assieme a Marcelo, tutta la sua famiglia e tutti i trofei vinti dal giocatore con la maglia dei blancos. Ascolta le news della mattina