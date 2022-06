Italia, Under 21, Mertens e Figc: le ultimissime

L'Italia sfida di nuovo la Germania, Under 21 a caccia della qualificazione all'Europeo. Mertens: "Dal Napoli nessun segnale". Annullata in parte la delibera sull'indice liquidità

ROMA - La stagione dell'Italia si chiude questa sera al Borussia Park dove gli Azzurri sfidano la Germania nel quarto incontro di Nations League. La nazionale guidata da Roberto Mancini è in testa al Gruppo 3 e punta a difendere il primato prima della sosta estiva. Le probabili formazioni. Due risultati su tre garantiscono il pass diretto per l'Europeo 2023 di categoria, ma il ct dell'Under 21 Paolo Nicolato chiarisce subito che i suoi ragazzi, oggi ad Ascoli Piceno, non faranno calcoli, puntando solo a battere l'Irlanda e a "prendersi quello che ci siamo meritati". Il Napoli e Dries Mertens sono in procinto di dirsi addio. Almeno questo si evince dalle parole dle belga nella conferenza alla vigilia della sfida di Nations League contro la Polonia, a Varsavia: "Voglio fare la scelta giusta. Voglio trovare un bel club. Sono calmo, ma penso molto alla mia scelta. Pensavo di restare al Napoli, strano che abbiano aspettato così tanto. Riguardo al prolungamento del contratto al Napoli, non ho ancora sentito nessuno. Spero nei prossimi giorni o settimane di farvi sapere". La verifica del requisito dell'indice di liquidita' non puo' essere "antecendente alla chiusura dell'esercizio in corso": il Collegio di Garanzia presso il Coni ha accolto in parte il ricorso della Lega di serie contro della delibera Figc che introduce il nuovo criterio per l'iscrizione al campionato 2022-2023.