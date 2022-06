Tacconi, Dybala, Verona e Barcellona: le ultimissime

Tacconi lascerà l'ospedale. Indizio social su Dybala all'Inter. Ufficiale Cioffi al Verona. Xavi scarica Piqué

ROMA - "Domani grande giorno, finalmente papà lascerà l'ospedale per andare in un centro riabilitativo, sarà ancora lunga ma la partita più importante della sua vita la sta vincendo. Una forza della natura". Lo ha scritto Andrea Tacconi, figlio di Stefano, ex portiere della Juventus. In attesa di sciogliere i nodi riguardo al suo futuro, Paulo Dybala si gode le vacanze negli Stati Uniti. La scorsa sera l'argentino ha cenato con l'attaccante dell'Inter Correa a Miami al "Forte dei Marmi", e il proprietario interista si è fatto scattare una foto insieme a loro. Lo stesso, ha poi postato lo scatto sul suo profilo Instagram, scrivendo: "Dybala, benvenuto all'Inter". Il Verona ha scelto Gabriele Cioffi come nuovo allenatore. Il tecnico, reduce dall'esperienza con l'Udinese con cui ha disputato un buon campionato, avrà il compito di non far rimpiangere Igor Tudor, autore di un'ottima stagione. A Barcellona i tifosi stanno col fiato sospeso perché, nella rivoluzione annunciata dall'allenatore Xavi, rientra anche la bandiera Gerald Piqué, cresciuto nell'inesauribile vivaio dei catalani, con i quali ha vinto tutto. Ascolta le news della mattina