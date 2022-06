Italia, Under 21, Roma e Napoli: le ultimissime

La Germania stende 5-2 l'Italia. L'Under 21 vola all'Europeo. Ufficiale Matic alla Roma. Osimhen spaventa il Napoli

ROMA - L'Italia chiude la Nations League con una pesante sconfitta: azzurri battuti dalla Germania con uin netto 5-2. Con questa sconfitta la squadra di Roberto Mancini, che guidava il girone scivola al terzo posto dietro a Germania appunto e Ungheria che comanda a quota 7 punti grazie alla vittoria fuori casa sull'Inghilterra. Missione compiuta per l'Italia Under 21 di Paolo Nicolato, che al Del Duca di Ascoli batte 4-1 l'Irlanda e stacca il pass per l'Europeo del prossimo anno in Georgia e Romania (9 giugno-2 luglio 2023), chiudendo al primo posto il gruppo F delle qualificazioni, a +5 proprio sugli irlandesi, che proveranno così a raggiungere il traguardo nei playoff di settembre. Ora è ufficiale: Nemanja Matic è un nuovo giocatore della Roma. Il 33enne arriva in giallorosso dopo 5 stagioni al Manchester United e ha firmato un contratto con i giallorossi fino al 30 giugno 2023. "Sono felice e orgoglioso di entrare a far parte di questo club e non vedo l'ora di iniziare la stagione con i miei nuovi compagni", ha dichiarato Matic nella sua prima intervista. L'attaccante del Napoli Victor Osimhen invece spaventa i tifosi azzurri parlando di futuro: "So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo che sia il momento giusto per parlarne ora che sono con la nazionale" le sue parole dal ritiro della propria nazionale.