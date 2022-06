Mancini, Roma, Liverpool e Qatar 2022: le ultimissime

Mancini: “Il percorso continua”. Roma ad un passo da Frattesi. Ufficiale Nunez al Liverpool. Completo l'elenco delle squadre che parteciperanno al Mondiale

ROMA – L'Italia rimedia un pesante 5-2 in Nations League contro la Germania ma il ct Mancini non fa drammi: “Peccato chiudere così, abbiamo concesso troppo nel primo tempo, li abbiamo lasciati giocare, ma il gruppo è ancora aperto”. Dopo Matic, Frattesi. Tiago Pinto vuole chiudere per l’azzurro del Sassuolo, impegnato ieri sera con la Nazionale in Germania. Con il club emiliano il dialogo è avviato da tempo, Carnevali vorrebbe inserire Volpato e Bove nell’operazione. Il Liverpool ha ufficializzato l'acquisto di Darwin Nunez, attaccante uruguaiano prelevato dal Benfica per un importo di 100 milioni di euro, bonus compresi, il più costoso trasferimento nella storia dei Reds. Al termine di un cammino iniziato a giugno 2019, il Costa Rica si è qualificato al Mondiale di calcio in Qatar divenendo l'ultimo dei 32 Paesi che prenderanno parte al torneo iridato (21 novembre-18 dicembre). La promozione è arrivata grazie all'1-0 sulla Nuova Zelanda nello stadio climatizzato Ahmad ben Ali a Al-Rayyan Per Costa Rica è la qualificazione alla sesta Coppa del Mondo, la terza di fila.