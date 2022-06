Figc, Roma, Fifa e Nadal: le ultimissime

Il ricorso sull'indice di liquidità discusso entro il 21 giugno. La Roma sfiderà il Barcellona in amichevole. Chiesta una condanna a 1 anno e 8 mesi per Blatter e Platini. Nadal presto papà

ROMA - Il Tar del Lazio ha accolto la richiesta di abbreviazione dei termini e fissato già al 21 giugno prossimo la camera di consiglio collegiale in merito al ricorso della Figc contro la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport sull'indice di liquidità, oggetto dello scontro con la Lega di Serie A. Sfida amichevole fra Roma e Barcellona sabato 6 agosto al Camp Nou: i giallorossi confermano la presenza al trofeo Gamper. La giornata vedrà affrontarsi le squadre femminili alle 17:30, prima della partita fra gli uomini di Josè Mourinho e quelli di Xavi Hernandez alle 21. Un anno e otto mesi di reclusione è la pena richiesta dalla pubblica accusa per gli ex presidenti della Fifa, Sepp Blatter, e della Uefa, Michel Platini, sotto processo a Bellinzona con l'accusa di frode nei confronti della Federazione internazionale, quando lo svizzero ne era presidente, per aver concesso nel 2011 al francese un ingiustificato pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri (1,8 milioni di euro). Continua il momento d'oro per Rafa Nadal. Dopo aver vinto il suo 14/o Roland Garros, il tennista spagnolo, a 36 anni, diventerà papà per la prima volta.