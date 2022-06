Totti, Lazio, Serie A e Us Open: le ultimissime

Totti a 360°. Moro e Romero in corsa per il Golden Boy. La Lega sorpresa dal ricorso Figc sull'Indice di liquidità. I russi potranno giocare gli US Open

ROMA - "Potrebbe essere il nuovo 10 della Roma ma, conoscendolo, non credo voglia prenderla". Così Francesco Totti, a Sky Sport su Lorenzo Pellegrini. Spostandosi sul rinnovo di Zaniolo, invece, l'ex capitano dei giallorossi non si nasconde: "Ho già parlato con Nicolò tempo fa, gli ho dato qualche consiglio, ma non so se lo ha recepito. Se dovesse rimanere a Roma, deve capire l'importanza di questa maglia". Doppia soddisfazione per la Lazio: sia Raul Moro che Luka Romero sono stati inseriti tra i 100 candidati al Golden Boy 2022, il premio che Tuttosport assegna sin dal 2003 al miglior talento calcistico Under 21 militante nella massima serie di un campionato europeo. La Lega Serie A "è molto stupita per la scelta della FIGC di ricorrere al TAR contro la decisione del massimo organo di giustizia sportiva in merito al sistema di licenze nazionali". Lo spiega la Lega Serie A in una nota, sottolineando inoltre come "evidentemente alimentare un clima di litigiosità a scapito del dialogo è ritenuto più importante". "Un'ottima notizia": così il tennista numero uno del mondo russo, Daniil Medvedev, ha definito la notizia che i giocatori di nazionalità russa e bielorussa potranno partecipare agli Us Open di quest'anno. Ascolta le news del pomeriggio