Inter, Roma, Barcellona e Atalanta: le ultimissime

L'Inter affonda per Lukaku. La Roma resta su Frattesi. Dembelé verso il Psg. Boom di abbonamenti per l'Atalanta

ROMA - L’Inter accelera per Romelu Lukaku e ieri ha avuto il primo contatto con il Chelsea. Tutto tramite Zoom, ma il “particolare” che al colloquio con l’ad Marotta, il ds Ausilio, l’avvocato Capellini e il legale di fiducia del calciatore, Sébastien Ledure, fosse presente il nuovo patron dei Blues, Todd Boehly, conferisce al summit una certa importanza. I rinforzi a centrocampo della Roma non si fermano a Matic. E’ calda la pista per Frattesi, proseguono i contatti con l'agente del centrocampista e i due club. Il futuro dell'ala di punta Ousmane Dembélé è ancora in alto mare, tuttavia nelle ultime ore ha ripreso quota l'ipotesi che il francese del Barcellona (fino al 30 giugno) possa finire al PSG. L'Atalanta ha reso noto che, nei primi 5 giorni di campagna abbonamenti 2022/23, le tessere sottoscritte sono state 5.234. La campagna abbonamenti si è aperta mercoledì 15 giugno.