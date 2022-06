Psg, Pogba, Juventus e Maradona: le ultimissime

Secondo l'Equipe sotto esame della Uefa i conti del Psg. Pogba: "Il momento più importante della carriera". De Sciglio rinnova fino al 2025. Rubati orologi e gioielli di Maradona

ROMA - Il Paris Saint-Germain ha dovuto rispondere a una "richiesta di informazioni" sui propri conti da parte degli esperti di fair play finanziario della Uefa. Lo riporta il giornale francese L'Equipe, che aggiunge che la richiesta sarebbe stata presentata alcune settimane fa. "Oggi sono a un punto cruciale della mia carriera. Devo prendere delle decisioni importanti che determineranno il mio futuro. E non ho il diritto di sbagliare": in attesa che si sciolga il nodo Juve, Paul Pogba nella docu-serie a lui dedicata, disponibile da domani su Amazon Prime, si racconta e racconta la sua carriera di campione del mondo "che gioca al Manchester United, uno dei club più importanti al mondo". Mattia De Sciglio ha firmato il prolungamento di contratto con la Juventus. "La storia continua: Mattia De Sciglio e la Juve saranno insieme per altri 3 anni, fino al 30 giugno 2025", si legge sul comunicato ufficiale diramato dal club bianconero. Non c'è pace nemmeno adesso per Diego Maradona e la sua famiglia. Nonostante sia scomparso più di un anno fa, infatti, El Diez torna a fare notizia per via dei suoi orologi di lusso. Come rivelato dalla rivista argentina Caras, infatti, i suoi figli Diego Jr. Dalma, Gianinna, Jana e Diego Fernando (rappresentato dalla madre Verónica Ojeda) hanno scoperto una spiacevole sorpresa quando la scorsa settimana si sono incontrati per l'apertura dei due container che hanno portato da Dubai con gli effetti personali del padre: gioielli e orologi di lusso erano scomparsi. Ascolta le news della mattina