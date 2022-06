Signori, Premier League, Berrettini e Jacobs: le ultimissime

Esce il docufilm dedicato a Signori. Il calendario della Premier. Berrettini avanza al Queen's. Jacobs annuncia: "Sono guarito"

ROMA - Un incubo lunghissimo durato dieci anni. Beppe Signori racconta i suoi tormenti nel docufilm “Fuorigioco – Una storia di vita e di sport” prodotto da Genoma Films per la regia di Pier Paolo Paganelli che dal 19 giugno sarà disponibile su Sky anche on demand e in streaming su NOW. È stato sorteggiato questa mattina il calendario della Premier League 2022/2023 che partirà nel weekend tra il 5 e il 7 agosto. Continua l'avventura di Matteo Berrettini nel torneo sull'erba del Queen's. Il romano n.10 al mondo avanza ai quarti dell'ATP 500 di Londra, superando, anche se con difficoltà, in tre set lo statunitense Denis Kudla (n.82), che martedì scorso aveva battuto Lorenzo Sonego. Punteggio di 3-6, 7-6, 6-4. "Un mese al via: Mondiali arrivo e voglio tutto". Così Marcell Jacobs, con l'emoticon della medaglia d'oro, annuncia dal suo profilo Instagram di essere guarito dall'infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dai 100 metri. Gli esami diagnostici effettuati ieri, fa sapere la Fidal, consentono A Jacobs di riprendere regolarmente la preparazione. Ascolta le news del pomeriggio