Golden State, Curry, Mondiale 2026 e Tevez: le ultimissime

Nella notte i Golden State Warriors sono stati incoronati campioni NBA per la settima volta nella loro storia, quarta nelle ultime otto stagioni, dopo aver vinto 103 a 90 a Boston contro i Celtics. "Ho avuto la fortuna e l'occasione di essere di nuovo qui: ho sempre saputo che alla fine di tutto, l'unica cosa che conta è quello che facciamo in campo - inizia così l'intervista sul palco a Curry a fine gara, subito dopo aver ricevuto il premio di MVP. Nella notte italiana sono state rese note ufficialmente le 16 città che ospiteranno i Mondiali del 2026, i primi con 48 squadre partecipanti, che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Manca solo l'ufficialità, ma ormai è solo una formalità. Secondo quanto riportato in Argentina da Olè, Carlos Tevez è il nuovo allenatore del Rosario Central.