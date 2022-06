Berrettini, Quartararo, Marcelo e Italiano: le ultimissime

Berrettini trionfa al Queen's. MotoGP, Quartararo vince on Germania. Il Milan vuole Marcelo. Fiorentina-Italiano, rinnovo vicino.

Matteo Berrettini non si ferma più. Costretto a saltare per l'infortunio al polso i tornei di Madrid, Montecarlo, gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros, il tennista romano ha conquistato il secondo titolo consecutivo dopo il successo ottenuto a Stoccarda la scorsa settimana, confermandosi campione sull'erba londinese del Queen's. Fabio Quartararo trionfa nel Gran Premio di Germania, decimo appuntamento stagionale della MotoGP. L’ex terzino del Real Madrid Marcelo - ormai senza contratto dopo 15 lunghi anni al Bernabeu - si trova ora a prendere in esame le offerte che in questo periodo gli vengono recapitate. Tra queste, come riporta il quotidiano spagnolo "As", ci sarebbe anche quella del Milan. Vincenzo Italiano proseguirà la propria avventura come allenatore della Fiorentina: è a un passo infatti la fumata bianca per il rinnovo del contratto tra il tecnico e il club di Commisso per le prossime due stagioni, sulla base di circa due milioni di euro l'anno.