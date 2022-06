Inter, Lazio, Roma e Formula Uno: le ultimissime

Inter ad un passo dal ritorno di Lukaku. Marcos Antonio abbraccia la Lazio. Mourinho vuole Douglas Luiz. Verstappen vince in Canada

ROMA - L'Inter e Romelu Lukaku sono più vicini. Dopo la prima offerta nerazzurra di mercoledì (5 milioni più 2 di bonus) e il mancato summit di venerdì per il viaggio negli States di Boehly, il Chelsea ha fatto sapere al club nerazzurro che per avere il prestito annuale del belga dovrà mettere sul tavolo 10 milioni più bonus. La Lazio abbraccia il suo primo acquisto per la prossima stagione: questa mattina alle 7 è infatti atterrato all'aeroporto di Fiumicino Marcos Antonio il centrocampista brasiliano che dovrà prendere il posto di Leiva il cui contratto è scaduto. Douglas Luiz più Frattesi nel nuovo centrocampo della Roma, che ha già aggiunto Matic al reparto mediani. Non è fantascienza ma a oggi, 20 giugno, neppure realtà. Serve tempo perché la squadra che ha in mente José Mourinho prenda forma. Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Canada di Formula 1. In un finale thrilling il pilota della Red Bull ha difeso la leadership dall'assalto negli ultimi giri di Carlos Sainz. Completa il podio Lewis Hamilton, terzo davanti al compagno di squadra George Russell.