Serie A, Lazio, Lukaku e Galles: le ultimissime

Tutti i club in regola con l'indice di liquidità. Al via la campagna abbonamenti della Lazio. Lukaku scalpita. Giggs si dimette da ct del Galles

ROMA - Tutti i club di Serie A hanno provveduto agli adempimenti finanziari per l'iscrizione al prossimo campionato e in particolare al rispetto dell'indice di liquidità, compresa anche la Lazio che era l'ultima a non essersi adeguata. Lo rende noto la Lega Serie A. Intanto la Lazio ha erroneamente annunciato, salvo poi cancellare il link, la Campagna Abbonamenti 22/23 che avrà inizio il 23 giugno alle ore 10:00. Fino al 20 luglio alle ore 19:00, gli abbonati alla stagione 19/20 potranno rinnovare l’abbonamento, esercitando il diritto di prelazione sul proprio posto o sceglierne uno nuovo. Romelu Lukaku deve ancora mordere il freno e rimandare il suo sbarco a Milano. Ieri il presidente Zhang ha chiesto all’ad Marotta e al ds Ausilio di comunicare all'avvocato Ledure, intermediario tra le parti, che la controproposta del Chelsea (10 milioni più bonus) non poteva essere accettata. Ryan Giggs non sarà più il ct del Galles. L'ex stella del Manchester United ha annunciato le sue dimissioni con effetto immediato a causa della vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto.