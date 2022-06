Napoli, Serie A, Lazio e Tevez: le ultimissime

Oltre a De Laurentiis indagate la moglie e i figli. Domani l'esito del ricorso sull'indice di liquidità. Da giovedì al via gli abbonamenti della Lazio. Tevze nuovo allenatore Rosario Central

ROMA - Insieme con il presidente della Società Sportiva Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis anche la moglie, Jacqueline Baudit, il figlio Edoardo e la figlia Valentina sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli. Si conoscerà domani la decisione cautelare del Tar del Lazio in merito al ricorso amministrativo con il quale la Figc ha impugnato la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni del 13 giugno scorso - ovvero il Manuale del Sistema delle Licenze nazionali 2022/2023 - nella parte in cui prevede l'indice di liquidità quale requisito di ammissione al prossimo Campionato di calcio di Serie A. Parte la campagna abbonamenti della Lazio: il club ha reso noto che la vendita delle tessere per la stagione 22/23 avrà inizio il 23 giugno alle ore 10. Fino alle 19 del 20 luglio, gli abbonati alla stagione 19/20 potranno rinnovare esercitando il diritto di prelazione sul proprio posto. Carlitos Tevez è il nuovo allenatore del Rosario Central. L'ex attaccante della Juventus ha firmato un contratto per un anno. E' stato lo stesso club argentino a ufficializzare la notizia, con un tweet sul proprio account ufficiale. Ascolta le news del pomeriggio