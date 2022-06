Inzaghi, Zaniolo, Dybala e De Ligt: le ultimissime

Il tecnico firma fino al 2024, accordo fatto per Lukaku ma il futuro è incerto per l'argentino. Il giocatore della Roma chiede il rinnovo. La Juve vuole blindare De LIgt

ROMA - Ora è ufficiale: Simone Inzaghi ha rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2024. Intabto è praticamente realtà anche il ritorno di Romelu Lukaku: Inter e Chelsea avrebbero raggiunto un accordo che prevede la formula del prestito oneroso da otto milioni più due di bonus legati alle vittorie. Complice l'imminente sbarco di Lukaku, l'Inter 2022-23 ha già cinque attaccanti con contratti "pesanti". Oltre al belga, infatti, ci sono Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Joaquin Correa e Alexis Sanchez. Quest'ultimo a giorni dovrebbe avere, tramite il suo agente, un incontro per discutere della risoluzione consensuale dell'ultimo anno di accordo attraverso un incentivo all'esodo. Difficile quindi ipotizzare al momento che Dybala possa arrivare in nerazzurro. Ore calde in casa Roma per Nicolo Zaniolo: la situazione è in alto mare e la Roma per cederlo parte da una richiesta di 60 milioni ma l’attaccante sta spingendo per ottenere il prolungamento del contratto in scadenza nel 2024 prima dell’inizio del campionato e in caso di nuovo rinvio potrebbe forzare la mano chiedendo uno stipendio da top player. De Ligt ad ogni costo. La Juve non vuole sorprese e punta a blindare il difensore olandese. Obiettivo: prolungamento del contratto, quindi. Il tema è d’attualità già da qualche settimana, visto che la società bianconera l’ha affrontato con l’avvocato Rafaela Pimenta in occasione dell’accelerata decisiva per Pogba.