Roma, Lazio, Napoli e Milan: le ultimissime

La Roma ha l'accordo con Frattesi. Lotito: "Saremo più competitivi". Napoli in pressing per Ostigard. Florenzi è tutto del Milan

ROMA - Davide Frattesi corre verso la Roma. Ieri a pranzo c’è stato l’incontro a Milano tra Tiago Pinto e Beppe Riso, procuratore del centrocampista. "Stiamo lavorando", il commento delle parti. La trattativa è aperta, il giocatore spinge per tornare alla Roma ma bisogna trovare l’accordo con il Sassuolo. Ieri sera c’è stato un nuovo incontro tra i club. Tiago Pinto e Carnevali ieri sera si sono ritrovati a cena a Milano per limare le differenze. Torna a parlare il presidente della Lazio Claudio Lotito e lo fa parlando di obiettivi: “Vogliamo fare sempre meglio, non si fanno previsioni – le sue parole alla mostra "Uniformi&Casacche" al Museo dei Granatieri -. I risultati si centrano, non si annunciano: stiamo costruendo una squadra all'insegna del nuovo assetto tattico e in grado di competere alla pari con tutti". Il mercato del Napoli va avanti: qualche giorno fa il ds Giuntoli ha incontrato Jim Solbakken, manager di Leo Ostigard. Il centrale designato per completare il poker dei mercatori al posto di Tuanzebe: l'accordo con il giocatore è totale e dunque non resta che chiudere con il Brighton, il club che lo ha acquistato nel 2018 pur non consentendogli mai di debuttare in Premier. Alessandro Florenzi è un giocatore del Milan a titolo definitivo, i due club hanno trovato l’accordo negli ultimi giorni e presto il trasferimento sarà ufficializzato. La Roma incasserà circa due milioni e mezzo, meno della metà del prezzo che era stato fissato: al momento del prestito i due club avevano raggiunto un’intesa per 5,5 milioni.