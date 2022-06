Serie A, Italia, Puma e Zidane: le ultimissime

Domani il calendario di Serie A, intanto presentato il pallone per la nuova stagione. l'Italia perde posizioni nel ranking. Zidane torna sulla testata a Materazzi

ROMA - La Lega Serie A è pronta a svelare il calendario del campionato 2022-2023, che sarà presentato domani, 24 giugno, alle ore 12.00 in diretta su Dazn e sul canale YouTube di Lega Serie A. Intanto Lega Serie A e Puma presentano il pallone da gioco ufficiale per la stagione 2022/23: il Puma Orbita Serie A. L'Italia perde una posizione nel ranking Fifa, passando dal sesto al settimo posto dopo le ultime gare di qualificazione a Qatar 2022 e dopo la Nations League. Zinédine Zidane oggi festeggia cinquant'anni e ha le idee chiare sul suo futuro: "Voglio diventare il ct della Francia - dichiara in una lunga intervista rilasciata a L'Equipe - lo diverrò, spero, un giorno". Così sulla testata che diede a Materazzi al Mondiale 2006: "Quel giorno ero fragile. Sapevo che mia mamma non stava bene. Non vado fiero di quello che ho fatto, ma lo accetto. Quando sei in un momento di fragilità è quando rischi di commettere errori...". Ascolta le news della mattina