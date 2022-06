Juventus, Fifa, Galliani e formula uno: le ultimissime

Juve sempre più vicina a Pogba. Rose allargate in vista di Qatar 2022. Il Monza tratta Pinamonti. Madrid continua a sognare un Gran Premio

ROMA - La Juve e Pogba sempre più vicini. In mattinata la dirigenza bianconera ha incontrato Rafaela Pimenta, agente del francese, per provare a chiudere la trattativa per il ritorno in bianconero del 'Polpo'. E, stando alle prime indiscrezioni, si respira grande ottimismo circa la fumata bianca. Ufficiale: in vista della Coppa del Mondo in programma in Qatar a cavallo tra l'autunno e l'inverno del 2022, la Fifa ha approvato una serie di novità. La principale riguarda l'allargamento delle rose a disposizione dei commissari tecnici delle trentadue nazionali che prenderanno parte alla kermesse, che passa da 23 a 26 calciatori. Visita di mercato nella sede dell'Inter per Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza. Sul tavolo diverse possibili operazioni tra i nerazzurri e il club brianzolo, neopromosso in Serie A. "Pinamonti? Abbiamo parlato di tante cose. Se è un'opzione? Non so, vediamo. Forse no. Anche di Sensi? Sì, anche di lui. Non abbiamo parlato invece di Gagliardini", le parole di Galliani all'uscita dalla sede della società nerazzurra. Madrid continua a sognare di ospitare un Gran Premio di Formula 1. L'amministrazione della Comunidad, presieduta da Isabel Di­az Ayuso, ha inviato una lettera all'attuale numero uno della F1, Stefano Domenicali, per confermare la disponibilità della città ad ospitare un Gp. Ascolta le news del pomeriggio