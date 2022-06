De Ligt, Serie A, Lazio ed Nba: le ultimissime

Rottura tra De Ligt e la Juve. Oggi il calendario della Serie A. Oltre 2000 tessere vendute per la Lazio. Banchero è la prima scelta di Orlando

ROMA - De Ligt-Juve, è rottura. Niente rinnovo, niente revisione della clausola, nessun avvicinamento tra le parti. L’olandese ha chiesto la cessione e ora Chelsea e Manchester United sono in pole position. La bomba è scoppiata ieri durante l’incontro che si è svolto a Milano tra la dirigenza bianconera e l’avvocato Rafaela Pimenta, che cura gli interessi, tra gli altri, del difensore: non c'è accordo né sull'ingaggio né sulla clausola rescissoria. È scattato il conto alla rovescia finale per il sorteggio del calendario della Serie A 2022-23, in programma alle ore 12 di oggi (24 giugno). Via nel week end del 13-14 agosto, in anticipo rispetto al solito perché il campionato si fermerà tra novembre e dicembre per lasciare spazio al Mondiale in Qatar, il primo invernale della storia. Circa 2.000 abbonamenti nel primo giorno disponibile. La campagna per la stagione 2022-2023 della Lazio è iniziata ieri mattina alle 10 e i tifosi laziali hanno cominciato ad assicurarsi il proprio seggiolino in vista del prossimo campionato. L'italo-americano Paolo Banchero, giocatore proveniente dalla squadra di basket universitario dei Duke Blue Devils, è stato selezionato dagli Orlando Magic come prima scelta al draft Nba in corso a New York.