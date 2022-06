Calendario, Inter, tennis e atletica: le ultimissime

La Roma a Salerno, Lazio in casa contro il Bologna. Arrestato un capo storico della Nord nerazzurra. Sorteggiato il tabellone di Wimbledon. Jacobs torna in pista

ROMA - Reso noto il calendario di calcio di serie A 2022-2023: la stagione vedrà la Roma e la Lazio debuttare rispettivamente contro Salernitana in trasferta e Bologna all'Olimpico. I Derby si giocheranno l'andata alla 13esima giornata Roma-Lazio (6/11/2022) mentre il ritorno Lazio-Roma alla 27esima il 19 marzo 2023. Una tentata estorsione aggravata da due milioni di euro ai danni di un imprenditore ha fatto scattare l'arresto nei confronti di tre cittadini italiani di 42, 48 e 63 anni. L'attività di indagine è stata condotta dalla Procura di Milano ed è scaturita dopo l'operazione che a marzo 2021 ha portato all'arresto in fragranza di Vittorio Boiocchi, noto come uno dei capi storici della Curva Nord dell'Inter, e Paolo Cambedda, sorpresi allora a bordo di un'auto rubata, con un'arma clandestina e segni distintivi della polizia contraffatti. Effettuato questa mattina il sorteggio per la composizione dei tabelloni della 135/a edizione dei Championships: il campione in carica Novak Djokovic, sei volte vincitore di Wimbledon, lunedì debutterà sul Centrale contro il coreano Soonwoo Kwon, n.75 al mondo. Esordio comodo anche per Rafa Nadal, secondo favorito sui prati londinesi, opposto al primo turno contro l'argentino Francisco Cerundolo. Marcell Jacobs torna in pista per correre i 100 metri: il campione olimpico ha annunciato dal suo profilo Instagram che gareggerà agli Assoluti in programma a Rieti, nella sua gara domani.