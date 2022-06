Milan, Inter, Roma e Lazio: le ultimissime

Pioli sul calendario: "Inizio competitivo". Inzaghi: "Nessuna gara è facile". Mourinho: "Ecco la chiave del successo". Immobile premiato na Venezia

ROMA - "Inizio di stagione competitivo, ma come sappiamo bene il calendario dipende soprattutto dalle nostre prestazioni": è il commento dell'allenatore del Milan Stefano Pioli ai calendari della stagione 2022/2023 a cui la squadra rossonera si presenterà da campione in carica. "Cominciamo la nuova stagione contro una neopromossa come il Lecce: sarà una sfida stimolante e dovremo essere concentrati e attenti". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, commentando il calendario dei nerazzurri nella prossima Serie A svelato oggi. "La chiave del successo rimane la stessa: è tutta una questione di strategia. Non si può prevedere tutto, ma più si è preparati, più si può mettere in allenamento. Si può ridurre l'imprevedibilità e questo dà la sensazione di rendere più facili le scelte e le decisioni. Si sa che le partite di calcio comportano dei rischi, ma bisogna cercare di ridurli preparandosi al meglio". Lo ha detto Jose Mourinho in un'intervista a Sky Sports Uk. L'allenatore della Roma parlando poi dell'evoluzione maturata a 60 anni ha detto. "Una soddisfazione enorme, devo dire che quando mi è arrivata l'e-mail non ci volevo credere. Mi è stata fatta una telefonata e mi sono emozionato. Per me e la mia famiglia è motivo di grande soddisfazione". Sono le parole di Ciro Immobile, centravanti della Lazio, dopo aver ritirato a Venezia il "Leone d'oro", premio ricevuto per meriti sportivi, all'interno del Gran Premio internazionale di Venezia. Ascolta le news del pomeriggio